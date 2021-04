Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un chien arrive en retard à son boulot et fait attendre un client 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12434 Karma: 5781 "Bonjour, désolé, je suis à vous dans deux petites secondes."







Tags : chiens barrière portail fait le tour aboie aboiements

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:06