Kilroy1 Conducteur dangereux

Elles ont eu chaud les 2 gamines

Kids Narrowly Missed By Dangerous Driver || ViralHog





Kids Narrowly Missed By Dangerous Driver || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:53

Fabiolo Re: Conducteur dangereux

Oui c'est pas passé loin.

Sinon il fuit la horde de mobylettes ou quoi?



Sinon il fuit la horde de mobylettes ou quoi?

Contribution le : Aujourd'hui 16:21:27

Variel Re: Conducteur dangereux

Je pense que les gamines étaient le cadet de ses soucis, vu ce qui arrive derrière.

Contribution le : Aujourd'hui 16:32:22