AymericCaron Début d'émission hallucinant sur CNews avec Finkielkraut 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11

Alain Finkielkraut plane en direct face à Pascal Praud sur CNews !

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:31

CrazyCow Re: Début d'émission hallucinant sur CNews avec Finkielkraut 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 La sagesse vient avec l'âge, mais au bout d'un moment il faut quand même laisser sa place à plus jeune... Si vraiment ça fait 5 minutes, il y a de quoi s'inquiéter

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:57

Fabiolo Re: Début d'émission hallucinant sur CNews avec Finkielkraut 0 #5

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Praud-FinkielKraut c'est quant même un beau duo....

Ce sont les dirigeants de CNews qui planent oui...



Ce sont les dirigeants de CNews qui planent oui...

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:23

chopsuey Re: Début d'émission hallucinant sur CNews avec Finkielkraut 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48

dans ce genre là ^^



La vidéo est déjà passée :



haha j'ai crus pendant un moment que c'était le genre de détournement "youtube poop"
dans ce genre là ^^

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic152141.html

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:26