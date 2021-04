Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Problème de souris en Australie

Il faudrait un bon piège :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:25:40

Fabiolo

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1140 Karma: 514 LeFreund



Il y a un petit côté relaxant à le voir tirer sur sa bâche avec les souris qui sautent. ça aurait durer 2 heures je ne me serais pas lassé je pense (sans aucun cynisme je précise) Il y a un petit côté relaxant à le voir tirer sur sa bâche avec les souris qui sautent. ça aurait durer 2 heures je ne me serais pas lassé je pense(sans aucun cynisme je précise)

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:18