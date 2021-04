Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Tacle sur le toit d'un minivan (USA) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4388 Karma: 11584 Tacle sur le toit d'un minivan après une course poursuite à Detroit (USA):

Vous navigateur est trop vieux

Question, y-a-t-il faute? Si oui, pourquoi l'arbitre n'intervient-il pas? Vous avez 2 heures.

Contribution le : Aujourd'hui 20:33:10