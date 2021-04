Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Toutes les parodies de films des "Guignols" 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4388 Karma: 11584 L'intégrale des parodies de films réalisé par "Les (feu) Guignols" sur la chaîne cryptée qui n'est plus intéressante depuis qu'elle a été rachetée par le mégalo :



Pour les plus jeunes d’entre nous, "les guignols de l'info" était une émission satirique qui a permis l'élection de Jacques Chirac avec ses pommes.



J'avoue que pas mal sont mauvaises mais y a quand même quelques perles.

Contribution le : Aujourd'hui 21:07:01