Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 La démarche d'un chat heureux 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15000 Karma: 11993

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:50

Variel Re: La démarche d'un chat heureux 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13715 Karma: 4910 Le mien n'est pas un maigrillot, mais il ne se gondole quand même pas à ce point…

Laissez-les sortir, faire du sport, courir, chasser !

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:45