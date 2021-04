Une experte danoise fait un malaise durant une conférence de presse

Options du sujet Imprimer le sujet

Source Tanja Lund, directrice de la pharmacovigilance danoise, s'est effondrée en pleine conférence de presse. Cette conférence a été organisée pour expliquer les raisons de l'arrêt de l'utilisation du vaccin AstraZeneca au Danemark.Rapidement revenue à elle, elle a été emmenée à l’hôpital pour des examens supplémentaires.

Je suis maintenant convaincu par leur décision. Conférence efficace ! Belle démonstration des effets indésirables du vaccin.Je suis maintenant convaincu par leur décision. Conférence efficace !

