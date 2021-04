Index des forums Koreus.com Audio et Visuel [Doc.] Les raves d'Epsylonn-Otoktone Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Skwatek [Doc.] Les raves d'Epsylonn-Otoktone 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43907 Karma: 20456 Depuis trente ans, tous les week-ends, les forêts et les friches industrielles de nos cités accueillent une jeunesse au son de la techno. Pendant quelques heures ou quelques jours émerge, ex-nihilo, une zone en dehors du monde avec ses codes et ses règles propres. Étienne, Sonia, Loïc, Aurélie, Tony et Damien sont quelques-uns des irréductibles bretons qui ont tout donné à cette passion devenue mode de vie. Après quinze années à sillonner la Bretagne, la France et l'Europe, leur sound system "Epsylonn - Otoktone" organise une dernière teuf. Le temps d'une fête, le film explore la quête libertaire qui anime cette frange de la jeunesse et son besoin de s'affranchir du poids de notre société. 3! Nous étions quantités négligeables d'un monde courant à sa perte. Atomes à l'abandon prêts à relever le gant; Meute de loups feignant de jouer le jeu pour le contrecarrer; Famille de pirates cachant leurs carburants psychotropes dans les soutes. A travers les vallées, les carrières et les criques, par-delà le bien et le mal, chevauchant des monstres métalliques, nous gravissions les voies de nos rêves, et portions le son de notre libération. Enfin acteurs de nos vies, nous revendiquions d'organiser des cérémonies pour initiés, de connaître les aventures hallucinées d'un millier de vies. Vertiges primaires, sincères et sans bornes. Feu d'artifice en kaléidoscope. Droit à la fête libérée. Nous étions Epsylonn !







(Il faut désactiver le bloqueur de pub) https://www.tvr.bzh/v/5879665-documentaire-15-04-2021 (Il faut désactiver le bloqueur de pub)

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:53

.

Penser le Rien n'est jamais penser à rien. _________________



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo