Upvoter un commentaire en "top commentaire" à partir du commentaire d'origine

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12440 Karma: 5799

Petit bug : Quand on est dans les commentaires d'un article, et qu'on veut upvoter un commentaire qui est élu parmi les deux "top commentaires", mais qu'on le fait à partir de la version du commentaire qui n'est pas dans le bloc "top commentaires", il n'y a aucun feedback visuel sur cette occurrence.

La flèche verte ne s'applique que sur celui qui est en "top commentaires". Donc si on n'a plus le top commentaire dans la fenêtre, on a l'impression que notre upvote n'est pas pris en compte.

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:19