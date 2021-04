Options du sujet Imprimer le sujet

21210 Moment de malaise d'un élu EELV à propos de la pollution des bateaux ... à voile 2 #1

Le 15 avril 2021, Quentin Bernier-Gravat, élu Europe-Écologie-Les Verts à Vincennes s'est abstenu contre le renouvellement d'une subvention accordée au Yacht Club local, une association de voile. Quand la maire de la commune lui à demandé des éléments d'explication, il a indiqué qu'il ne supportait pas les sports qui émettent des polluants quand bien même à Vincennes il ne s'agit que de bateaux à voile donc non polluants. S'en est suivi un malaise assez palpable.

