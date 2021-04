Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Nager avec une tortue de mer

Inscrit: 22/05/2015





Et une super vignette pour un Koreusity ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:31:41

FMJ65 Re: Nager avec une tortue de mer

Inscrit: 27/09/2014
Le thème serait plutôt "emmerder une tortue de mer" !

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:23

vivaberthaga Re: Nager avec une tortue de mer

Inscrit: 21/04/2015
@FMJ65 Ce genre expérience est assez rare, sachant que d'un coup de patte (nageoire) elle te met 10 mètres, on peut sans trop s'avancer penser qu'elle est plutôt ok.

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:41