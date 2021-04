Défoncée aux médicaments

Options du sujet Imprimer le sujet

Tisha Heffron, 24 ans, de Watertown au Etats-Unis, s'est fait enlever ses dents de sagesse le lundi 5 avril 2021.

Après l'opération, Tisha était délirante en raison du niveau élevé de médicaments contre la douleur qu'elle prenait.

Dans la voiture sur le chemin du retour du dentiste, Tisha a été enregistrée agissant comme si elle était dans la populaire série ABC, Grey’s Anatomy

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 143 Karma: 80 Mais c'est quoi ces fils de 15 mètres 50 là ?

A coup sûr, le coup de ciseaux supplémentaire coûte 15,000.00 USD

Et ils sont aussi douillets que cela les américains pour être shootés pareillement?

