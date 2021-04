Un dauphin pris dans une bouée au large de Saint-Cyr-sur-Mer

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13729 Karma: 4919



@Skwatek a écrit:

Le sauvetage d'un dauphin accidentellement pris dans le corps-mort d'une bouée au large de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var.





Il est pris dans le mouillage, pas dans le corps mort : celui-ci étant le lest posé au fond, 1/ on ne verrait pas la bête et 2/ il serait noyé… Citation :Il est pris dans le mouillage, pas dans le corps mort : celui-ci étant le lest posé au fond, 1/ on ne verrait pas la bête et 2/ il serait noyé…

