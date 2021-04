Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un dépassement périlleux

Sur une petite route, un automobiliste tente de dépasser 4 voitures en une seule fois. La tentative s'avère être très périlleuse...









Tags : voiture dépasse capot soulève parebrise visibilité aveugle

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:30

gazeleau Re: Un dépassement périlleux

Je m'attendais à tout sauf à ça ^^

Quoiqu'il en soit c'est la faute à Kevin!



Quoiqu'il en soit c'est la faute à Kevin!

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:44

Mitri Re: Un dépassement périlleux

L'angoisse en images

Contribution le : Aujourd'hui 16:05:35