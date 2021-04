2021,l'année du cochon de métal .

Options du sujet Imprimer le sujet

Pig Calling Contest goes METAL!





Le youtubeur et guitariste Andre Antunes est extrêmement doué pour transformer tout ce qu'il touche en chansons de metal. Il s'était

amusé à recréer en version metal un prêche du télévangéliste américain Kenneth Copeland, à propos du coronavirus.Ici,il est parti d'un concours de cris de cochon.

A regarder jusqu'à la fin

