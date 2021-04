Déjeuner clandestin, ça continue...

Je suis accro Inscrit: 29/08/2012 21:18 Post(s): 765 Karma: 160



"vous ne savez pas ce qu'est une journée de travail "

Quelqu'un pour m'aider à me relever?



Ça m'a choqué aussi... Et le coup du "il faut bien que les gens travaillent" alors que tous les restaurateurs et petits commerçants ne travaillent pas, eux, à cause des directives du gouvernement dont elle fait parti... C'est dégueulasse de tenir ce discours maintenant. Citation :Ça m'a choqué aussi... Et le coup du "il faut bien que les gens travaillent" alors que tous les restaurateurs et petits commerçants ne travaillent pas, eux, à cause des directives du gouvernement dont elle fait parti... C'est dégueulasse de tenir ce discours maintenant.

