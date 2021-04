Un élu prend une décision sans avoir lu le contenu de la demande

Options du sujet Imprimer le sujet

Pour vous trigger juste avant le weekend

Un élu refuse de subventionner un "yacht club" pour des raisons écologiques ... sauf qu'il s'agit de bateaux à voile.



J'en connais un qui n'a pas ouvert le dossier !



