logomoca Tesseract - un Hypercube à reflet infinis (Sculpture) 1 #1

Les copains, je viens de tomber sur cette vidéo d'une Sculpture de l'artiste Nicky Alice que je trouve absolument merveilleuse , et je voulais vous la partager



Btw si quelqu'un a une idée de comment cette sculpture a été faite je suis preneur , parce que a part prendre des miroir sans tain je ne vois pas (et encore ca pose pas mal de questions) comment elle a été réalisée

Contribution le : Aujourd'hui 00:45:26