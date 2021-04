Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Probleme Telephone Cookies et identification Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Kratos2077 Probleme Telephone

Bonjour à tous.



Je ne sais absolument pas si le forum dédié ici est le bon mais je rencontre depuis deux jours un enorme soucis sur mon telephone.



Il s'agit d'un Samsung Galaxy Note 9.

Les mises à jour sont correctement faites. La derniere autoprotection du telephone s'est faite il y a deux trois heures.



Mais depuis deux jours je rencontre un probleme que je ne sais pas solutionner, et je n'arrive pas à trouver de solution adequate sur google.



Voici :



A chaque fois que je vais sur un site : koreus, orange, yahoo, des que le choix est validé sur goole, l'affichage du site passe sur une sorte de gris anthracite foncé au lieu du classique ecran blanc, mes identifiants ne sont pas reconnus, mes cookies pourtant validés doivent l'etre à nouveau, et cela systematiquement. Et je ne peux pas faire de photo d'ecran.



C'est comme si mon telephone passait systematiquement sur une navigation incognito, mais je ne lui ai pas (consciemment) demandé. Et le petit espion n'apparait pas. Et des des que je ferme l'ecran, si je le rouvre, il se trouve que cela recommence.







Mes cookies sont activés de base sur le telephone. Tout semble ok.



Est ce que cela parle à quelqu'un ? j'aimerais revenir à un mode normal (ecran blanc et possibilité de conservation des cookies et des identifications)



Merci par avance.

Aujourd'hui 18:56:31



