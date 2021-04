Le réflexe du footballeur

Options du sujet Imprimer le sujet

Le footballeur Riccardo Calafiori reçoit un ballon dans la poitrine de la part d'un ramasseur de balles et a le réflexe de simuler une douleur avant de rapidement prendre conscience que c'est totalement inutile dans cette situation.

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:36