Maitre_Cube La dure vie d'une famille de mineurs en 1958 #1

Un reportage qui permet d'un peu relativiser sur nos conditions de vie actuelles.



Contribution le : Aujourd'hui 20:43:39

Kendaar Re: La dure vie d'une famille de mineurs en 1958 #2

interessant merci, par contre j'ai zappé la fin , ça parle de pigeons et je supporte pas ces nuisibles là, j'appelle ça des rats volants ^^

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:00