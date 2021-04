Options du sujet Imprimer le sujet

Pour sa toute première course en IndyCar, Romain Grosjean a eu très chaud. Le pilote français a échappé de peu à un énorme accident dès le premier tour du Grand Prix d'Alabama ce dimanche.



