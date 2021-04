Options du sujet Imprimer le sujet

DoubleZ Fontemon : Le jeu codé dans une police de caractères ! 1 #1

Si vous souhaitez faire votre propre jeu avec ce système (l'auteur mettant à disposition le moteur), il convient de dire que comme une police de caractères ne permet pas d'utiliser des conditions ou variables, seul des jeux de type "visual novels" sont possible. Un codeur taré à réussi à créer un jeu directement intégré dans une police de caractère ! Si l'envie vous prend de jouer à un clone de Pokémon sur votre éditeur de texte préféré, c'est maintenant possible !Utilisation en ligne : https://www.coderelay.io/fontemon.html#player Si vous souhaitez faire votre propre jeu avec ce système (l'auteur mettant à disposition le moteur), il convient de dire que comme une police de caractères ne permet pas d'utiliser des conditions ou variables, seul des jeux de type "visual novels" sont possible.

