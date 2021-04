[Sujet Unique] Johan Carlsberg

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9394 Karma: 8610







Merci à AymericCaron pour la découverte.





Quelques exemples que je trouve très bons :





La vidéo est déjà passée :



Rammstein - Mein Herz Brennt | Medieval Style / Bardcore









Red Hot Chili Peppers - Can't Stop | Medieval Style / Bardcore









Opus - Live Is Life | Medieval Style / Bardcore









La dernière en date :





Age of Empires Theme | Medieval Style / Bardcore Un musicien qui fait des reprises de morceaux récents, avec des instruments et sonorités d'avant. Les résultats sont intéressants, et dans l'ensemble plutôt bons (vraiment excellents pour certains !).Merci à AymericCaron pour la découverte.Quelques exemples que je trouve très bons :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic226944.html Rammstein - Mein Herz Brennt | Medieval Style / BardcoreRed Hot Chili Peppers - Can't Stop | Medieval Style / BardcoreOpus - Live Is Life | Medieval Style / BardcoreLa dernière en date :Age of Empires Theme | Medieval Style / Bardcore

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:44