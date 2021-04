Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Baleine dans le jardin + Effet de la pression en plongée + S'amuser en se rasant 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4154 Karma: 3686



Vous navigateur est trop vieux



Un plongeur montre l'effet de l'augmentation de la pression en plongeant avec une bouteille en plastique vide



Vous navigateur est trop vieux



Un sketch montrant un homme s'amuser en se tondant la barbe, qui n'a jamais fait ça



Vous navigateur est trop vieux Au Canada, des gens ont eu la joie de voir des baleines à bosse chasser au fond de leur jardinUn plongeur montre l'effet de l'augmentation de la pression en plongeant avec une bouteille en plastique videUn sketch montrant un homme s'amuser en se tondant la barbe, qui n'a jamais fait ça

Contribution le : Aujourd'hui 12:21:06