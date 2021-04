Lecture impossible

Je viens d'arriver Inscrit: 08/03 21:20:56 Post(s): 1

Bonjour, je suis au Québec et depuis une semaine, de plus en plus de vidéo ne veulent plus fonctionner. Ça me dit « The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported ». Ce problème se produit sur deux navigateurs et deux ordinateurs, je me dit donc que le problème ne vient pas de mes appareils...



Des idées?

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:08