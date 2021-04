RSF: La liberté de la presse dans le monde.

Options du sujet Imprimer le sujet

RSF - #RSFIndex : RSF dévoile son Classement mondial de la liberté de la presse 2021 : 1 : Norvège 2 : Finlande 3 : Suède 13 : Allemagne 33 : Royaume-Uni 34 : France 44 : États-Unis 111 : Brésil 142 : Inde 146 : Algérie 180 : Érythrée La situation se dégrade dans les grandes démocraties comme au Brésil, en Allemagne ou en France, mais s'améliore ailleurs, comme au Portugal, ou aux USA.RSF - #RSFIndex : RSF dévoile son Classement mondial de la liberté de la presse 2021 : 1 : Norvège2 : Finlande3 : Suède13 : Allemagne33 : Royaume-Uni34 : France44 : États-Unis111 : Brésil142 : Inde146 : Algérie180 : Érythrée

