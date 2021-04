Un camion avance tout seul

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Gas Truck Starts Rolling Without Driver || ViralHog



Pendant le chargement d'un camion au point mort, celui-ci se met subitement à rouler tout seul.Gas Truck Starts Rolling Without Driver || ViralHog

gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3637 Karma: 2914 Le gars à 2 doigts de se faire coincé dans la portière, et à 2 de plus de tomber dans le ravin.



Ce soir tesla perdra encore 5% à la bourse, ... ah, les véhicules autonomes!

