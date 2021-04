Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Chaton en 0 gravité 1 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12441 Karma: 10949 Soyez attentif, la vidéo est (trop) courte



사실 고양이는 중력을 거스를 수 있습니다.

Contribution le : Aujourd'hui 08:34:20

gazeleau Re: Chaton en 0 gravité 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3638 Karma: 2914 Qui pour nous traduire le coréen ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:48:23

Kokoon Re: Chaton en 0 gravité 0 #4

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 09:23 Post(s): 243 Karma: 175 ils ont envoyé une sale de bain au carrelage pourris dans l'espace ? ou c'est quoi le truc ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:34