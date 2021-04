Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate manifestation à Rome

Contribution: 468





En Italie, Rome est la capitale des protestations des travailleurs en crise suite aux mesures liées au Covid. Samedi, la célèbre Piazza del Popolo a été envahie par mille malles symbolisant la contestation du secteur du divertissement, qui, depuis un an, n'a pratiquement jamais connu un semblant de redémarrage avec des conséquences très lourdes sur tous les travailleurs liés à la culture.

THSSS Re: manifestation à Rome

il y en a quand meme 1 ou 2 qui ont compris que c'etait plus facile avec l'ouverture contre soi...

FMJ65 Re: manifestation à Rome

Et il y avait quoi dans les malles ?.......

