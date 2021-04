Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Un homme se jette dans une rivière gelée pour sauver un chien 3 #1

Je m'installe Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 390 Karma: 503

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:14

poiuytreza525 Re: Un homme se jette dans une rivière gelée pour sauver un chien 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2935 Karma: 826



Plus sérieusement le mieux c'est de ramper sur la glace fine, prendre un bâton pour s'en sortir si on tombe dans l'eau c'est pas bête. Haha Russian Party.Plus sérieusement le mieux c'est de ramper sur la glace fine, prendre un bâton pour s'en sortir si on tombe dans l'eau c'est pas bête.

Contribution le : Aujourd'hui 14:31:46