Angle mort ou volontaire

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70077 Karma: 32518 Un automobilsite change de voie et percute une Tesla





Re: Angle mort ou volontaire

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2935 Karma: 826 Ni l'un ni l'autre, on se pose la question parce que c'est une Tesla (ou bien une pub pour une Tesla), mais c'est juste un type qui sait pas conduire et qui est un vrai danger public, sans doute sous l'effet de stupéfiants.

Re: Angle mort ou volontaire

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13753 Karma: 4936 poiuytreza525 J'en reste stupéfié… J'en reste stupéfié…

Re: Angle mort ou volontaire

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3642 Karma: 2916 Ni l'un ni l'autre. Il a juste pas regardé.

