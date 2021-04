Options du sujet Imprimer le sujet

Un livreur chute dans l'escalier

Webhamster

Un livreur chute dans l'escalier





Slippery Stairs Has Delivery Dude Bobbling Bottle || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:18:52

JCM77 Re: Un livreur chute dans l'escalier

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 894 Karma: 926 Le concept (hormis la chute) c'est de s'échanger des bouteilles ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:20

FMJ65 Re: Un livreur chute dans l'escalier

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11640 Karma: 3579 Ouff; ça s'est de la bûche. Ca va être compliqué de finir la journée assis dans la camionnette ...

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:41