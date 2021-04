Un cheminot sauve un enfant tombé sur les rails

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11405 Karma: 11264

Putain, ce coup de flippe ! Et quel courage de la part du cheminot, il a vraiment joué sa vie sur ce coup-là. Courir sur des traverses, y a rien de plus casse-gueule, il tombait et ça faisait deux morts. Il ne s'est pas posé de question, chapeau à lui !

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:40