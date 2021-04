Index des forums Koreus.com Topics à Jeux Diplomatie-online.net Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je m'installe Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 391 Karma: 503 Salut à tous, connaissiez vous ce site ? C'était un site francophone qui permettait de jouer sur le net au célèbre jeu de plateau Diplomacy.



Je ne vous explique pas les règles mais c'était super fun et il y avait une petite communauté active. J'ai fait partie de cette commu pendant près de 10 ans. Mais j'ai arrêté il y a environ 5 ans. Etant nostalgique j'ai voulu y retourner pour pourquoi pas refaire une ou deux parties et j'ai vu que le site avait planté et était irrécupérable. Tout a disparu : stats, forum, archives, etc.



Si certains anciens joueurs font également partie de la communauté de Koreus, avez vous des infos sur ce qu'il s'est passé, le devenir de la communauté, etc.?

