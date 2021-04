Je viens d'arriver Inscrit: Hier 18:13:28 Post(s): 1



The Buttshakers - Back In America [Official Live Video]



The Buttshakers met une bonne fessée musicale avec son nouveau titre Back In America, critique de l'Amérique d'aujourd'hui. Le groupe de Lyon déménage avec cette session et sa chanteuse, une vraie tornade.



The Buttshakers - Back In America [Official Live Video]The Buttshakers met une bonne fessée musicale avec son nouveau titre Back In America, critique de l'Amérique d'aujourd'hui. Le groupe de Lyon déménage avec cette session et sa chanteuse, une vraie tornade.

Contribution le : Hier 18:18:03