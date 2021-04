Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Malaise durant une visio 1 #1

Je m'installe Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 393 Karma: 504



Une homme durant une visio va se chercher une bouteille d'eau, ses collègues profitent du moment pour parler sur lui. Mais l'homme était équipé d'écouteur. Instant malaise...



Je n'ai pas tout compris la discussion de ses collègues, si vous pouviez m'aider. Une homme durant une visio va se chercher une bouteille d'eau, ses collègues profitent du moment pour parler sur lui. Mais l'homme était équipé d'écouteur. Instant malaise...Je n'ai pas tout compris la discussion de ses collègues, si vous pouviez m'aider.

QueBrutal Re: Malaise durant une visio 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 11/02/2005 20:32 Post(s): 2621 Karma: 163 Ce mec c'est quelque chose, j'en peux plus de le voir, je suis content que ça se termine, j'ai entendu qu'ils allaient le virer lundi.

Oh il est de retour.

