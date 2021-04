Des nids de cigognes au-dessus de la ligne ferroviaire Dax-Bayonne

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43950 Karma: 20520 Des cigognes ont pris l'habitude d'installer leurs nids sur des poteaux caténaires en forme d'ogive de la ligne TER Dax-Bayonne au niveau de la commune de Rivière-Saas-et-Gourby, dans les Landes.





Sous les nids de cigognes en musique



gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3648 Karma: 2921 @Denden Les cigognes de par leur envergure choisissent des endroits plats et dégagés. Peut-être que le passage des trains fait fuir les nuisibles qui lorgnent sur les oeufs.



ou alors compter les trains les aide à s'endormir. Qui sait ?

