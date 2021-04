En France c'est pour quand?

Options du sujet Imprimer le sujet

Les Patriotes 69 - ROME Manifestation de restaurateurs/commerçants italiens devant le parlement pour protester contre les restrictions sanitaires. Saluons leur détermination ! 𝗔 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 ? #COVID19 #ioapro #confinement3 Manifestation de restaurateurs/commerçants italiens devant le parlement pour protester contre les restrictions sanitaires.Les Patriotes 69 -ROME Manifestation de restaurateurs/commerçants italiens devant le parlement pour protester contre les restrictions sanitaires.Saluons leur détermination ! 𝗔 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲? #COVID19 #ioapro #confinement3

quand la majorité des moutons prendra conscience que c'est le peuple qui dirige le gouvernement dans un vraie democratie

Quand les restaurateurs viendrons manifester chez nous Quand quoi ?Quand les restaurateurs viendrons manifester chez nous

Quand est ce que l'individu prendra conscience du bien de la collectivité ? Les restaurateurs sont aidés en France en fonction du CA déclaré. ça pose effectivement problème à ceux qui démarraient, avaient lourdement emprunté sans aucun bilan d'année précédente à présenter. ça pose aussi problème à ceux qui se la sont joué solo en présentant un CA tronqué pour ne pas à avoir à participer à la solidarité qui passe par le pot commun 'impots'.

C'est dur en ce moment, mais c'est dur pour tous!

Puisqu'il faut limiter les interactions sociales, des activités ont forcément été ciblées, en toute logique.

Les pays qui redémarrent actuellement sont ceux qui ont assumé des restrictions plus fortes.

