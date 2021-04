Options du sujet Imprimer le sujet

Jean-Michel Blanquer joue à la marelle et à chifoumi

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43951 Karma: 20536 En visite à l'école Joséphine Baker de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, joue à la marelle et à pierre-papier-ciseaux avec un enfant.





Jean-Michel Blanquer en visite dans un établissement scolaire à Livry-Gargan, le ministre joue à la marelle

Contribution le : Aujourd'hui 22:50:17