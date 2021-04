Un lanceur de chat

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70095 Karma: 32530 Un homme utilise un carton pour lancer son chat





Self Loading Cat Launcher || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:05:13

FMJ65

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11655 Karma: 3580 Un bazooka à chat. Bien vu !

Contribution le : Aujourd'hui 09:42:52

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13775 Karma: 4942 Et au milieu de la vidéo, hop, on repasse en vertical pour bien montrer qui c'est qui est le chef.

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:02