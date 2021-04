Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10/2015 23:02 Post(s): 13 Salut ! Un pote vient de réaliser un film qui est une première mondiale, un skieur en feu qui dévale la montagne en enchainant des figures.

Le tout pour symboliser que le ski est une activité qui se consume peu à peu avec le réchauffement climatique... Mais que les adeptes sont toujours là!

Niveau technique, pas évident de skier quand la température des flammes atteint 1000 degrés ! Cela oblige à faire des prises de vues de 30s maximum.

Voilà le film :



UN SKIEUR EN FEU | Rêve consumé | Hugo Manhes





Il y'a aussi le making of pour ceux que ça intéresse de comprendre comme ça s'est passé :



UN SKIEUR EN FEU | MAKING OF | Rêve consumé

