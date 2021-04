Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un paresseux passe devant un anaconda 5 #1

Je poste trop





Un paresseux passe tranquillement devant un anaconda près d'Iquitos, au Pérou. No problemo !

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:33

Turbigo Re: Un paresseux passe devant un anaconda 0 #4

Les anacondas sont pas bêtes, en bouffant du paresseux ils risquent une sacrée perforation intestinale !

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:31

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:31

gazeleau Re: Un paresseux passe devant un anaconda 0 #5

Je masterise !

@FMJ65 a écrit:

Visiblement, l'anaconda était déjà sur une grosse digestion ......



Un autre paresseux a du passer au même endroit ce matin.





Citation :

@Turbigo a écrit:

Les anacondas sont pas bêtes, en bouffant du paresseux ils risquent une sacrée perforation intestinale !



Les boas par contre ...

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:38

Turbigo Re: Un paresseux passe devant un anaconda 0 #6

@gazeleau bonjour à la sortie !

Serpent qui fait caca

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:32





Serpent qui fait caca

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:32