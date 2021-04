Bataille de bouses de vache séchées

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1214 Karma: 802





Perso les bouses de vache je les faisais décoller avec un pétard de bonne taille.

Le mieux c'est quand elles sont bien fraîches, mais il faut insérer le pétard dans un sac plastique, puis dans la bouse.



Le but c'est de la faire décoller le plus haut possible sans se faire éclabousser.

