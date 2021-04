Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Déraillement d'un tramway 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43962 Karma: 20555 Un automobiliste évite un tramway qui déraille à Kharkov, en Ukraine.





Fast Action Saves Driver from Detached Tram || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:12

Kilroy1 Re: Déraillement d'un tramway 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15050 Karma: 12085 Joli reflexe

Contribution le : Aujourd'hui 18:11:50