Portrait avec une paire de ciseaux

@Kratos2077 a écrit:

Wouch !!! Il est doué ce gars



Il est doué mais pas comme on pourrait le croire .

Il est doué mais pas comme on pourrait le croire .

Il a 2 feuilles , une déjà faite à l'avance découpé au cutter préalablement et bien plié dans une autre plus grande qu'il découpe n'importe comment. Et qu'il jette pour au final sortir la feuille prédécoupé

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:11