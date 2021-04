Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Un requin demande des gratouilles sur le ventre Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Avaruus Un requin demande des gratouilles sur le ventre 2 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9406 Karma: 8613





Un grand requin blanc a un comportement inhabituel : il nage sur le dos pendant un court moment. L'hypothèse principale retenue : il a voulu tester le bateau pour voir ce que c'était, a glissé contre son bord et s'est retrouvé sur le dos (ce qui le rend catatonique, ce genre de réaction est connu et documenté chez les requins).



On peut aussi envisager qu'il voulait des gratouilles, des chatouilles, ou même qu'il faisait sa crâneuse.





donnant quelques détails en plus.







Bon par contre, on ne le répétera jamais assez : il ne faut surtout pas faire ce genre d'activité de loisir . La plongée en cage, c'est de la shit en bouse. Si vous voulez voir des requins, passez un N1 FFESSM ou un PA12 et allez passer une fois des vacances dans un coin à requins, je vous garantis que vous en verrez même à 12m, et en plus vous aurez des requins normaux qui ne sont pas excités par la bouffe (sans compter l'expérience de dingue de croiser un requin sans cage, ça vaut le détour). Un grand requin blanc a un comportement inhabituel : il nage sur le dos pendant un court moment. L'hypothèse principale retenue : il a voulu tester le bateau pour voir ce que c'était, a glissé contre son bord et s'est retrouvé sur le dos (ce qui le rend catatonique, ce genre de réaction est connu et documenté chez les requins).On peut aussi envisager qu'il voulait des gratouilles, des chatouilles, ou même qu'il faisait sa crâneuse. Un article (En) donnant quelques détails en plus.Bon par contre, on ne le répétera jamais assez :. La plongée en cage, c'est de la shit en bouse. Si vous voulez voir des requins, passez un N1 FFESSM ou un PA12 et allez passer une fois des vacances dans un coin à requins, je vous garantis que vous en verrez même à 12m, et en plus vous aurez des requinsqui ne sont pas excités par la bouffe (sans compter l'expérience de dingue de croiser un requin sans cage, ça vaut le détour).

Contribution le : Hier 22:54:37



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo