Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un panda fait passer un message à ses visiteurs 🐼 5 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12470 Karma: 5896







Je salue la créativité d’une part, mais aussi la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. Rien à redire.



Tags : panda zoo enclos vitre pipi urine public Je crois que le message est clair...Je salue la créativité d’une part, mais aussi la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. Rien à redire.

Contribution le : Hier 22:58:18