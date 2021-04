Des aiguilles de glace

Options du sujet Imprimer le sujet

Oddly Satisfying ice breaking (sound on!)



Au moment de la fonte des glaces au printemps, un phénomène peut parfois être observé : la glace forme des sortes d'aiguilles si on la casse.

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 154 Karma: 129 Pic à glace ou glace qui tombe à pic?

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11664 Karma: 3586 Je n'ai jamais vu ce phénomène. Ca doit être propre aux pays "vraiment" froids !

